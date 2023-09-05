新竹縣政府和工研院等單位2021年4月合作執行「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，是全台第1個開放自駕車在人車混流道路行駛，自駕巴士完成夜間運行、夜間不載客運轉測試及安全驗證後，4日起正式進入載客服務驗證階段，台灣自駕車技術發展也邁入新的里程碑。

縣長楊文科表示，新竹高鐵自駕車測試具有「運行道路」、「智慧防撞」及「智慧候車亭」 三大特色，尢其在汽機車混合的市區開放道路進行測試，貼近台灣複雜的交通環境，有很高的難度及挑戰，也是自駕巴士上路測試的一大突破。

楊文科說，這次自駕車實驗計畫不僅為在地運輸需求提出創新服務，並可促進自駕車相關產業技術發展，提升智慧科技產業價值，期許自駕車相關技術及服務可以繼續往前推進，實現新竹縣科技化的智慧城市。

交旅處長戴志君表示，縣府與由工研院、科技之星、車王電子、銓鼎科技組成的自駕車團隊共同合作推行「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，2021年4月啟動第1輛實驗車上路測試，由高鐵新竹站往返喜來登飯店。

去年11月增加3輛自駕車，並將實驗路線由喜來登飯店延伸至莊敬北路AI園區周邊，串連高鐵新竹站到社區、學校、百貨商場及AI園區。

從去年11月到今年8月底，高鐵自駕車已陸續完成夜間22時至1時、日間9時30分至15時30分不載客PoC測試，包括繞行、左右轉、變換車道及進出公車站。

戴志君指經過自駕車相關功能及安全驗證後，9月4日起正式進入載客服務PoS驗證階段，目前不開放一般民眾搭乘，將邀請政府相關部門、產業或學校團體等進行試乘體驗，測試10月11日截止，透過交流及收集回饋意見，作為未來自駕車系統及服務精進優化的參考。