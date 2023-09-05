疾病管制署今天公布國內上周新增3例本土登革熱死亡個案，為年齡介於60多歲至80多歲間之男性，3人均具潛在疾病，於發病後0至７日內因病情惡化不幸過世。台南疫情單周就超過一千例，疫情最為嚴峻。

依據疾管署統計，國內上周新增1311例登革熱本土病例，另新增8例重症個案及3例死亡個案。

疾管署表示，確診個案居住地為台南市(1,205例)、高雄市(48例)、雲林縣(33例)、桃園市(8例)、台北市及新北市(各5例)、新竹市及彰化縣(各2例)、嘉義縣、嘉義市及南投縣(各1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中696例男性、615例女性，發病日介於8月14日至9月4日。

疾管署表示，由於海葵颱風帶來南部豪大雨，今日雨勢稍歇須落實社區登革熱防治工作，疾管署副署長羅一鈞今早南下，分別前往台南安南區及高雄大寮區，視察重點區域登革熱防治工作及高風險環境（如空屋、空地）整頓情形，傍晚亦將參加高雄市政府登革熱工作小組會議。

疾管署亦視疫情狀況，每日派遣機動防疫隊至少5組10人至台南、2-4組約4-8人至高雄，協助地方政府進行防治成效及社區風險評估。同時特別呼籲民眾，風災後一週為登革熱防治關鍵期，務必做好環境整頓，落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，以減少病媒蚊孳生。

國內今年截至9月4日累計4,338例本土病例，個案分布於臺南市3,788例、雲林縣302例、高雄市157例、屏東縣26例、桃園市11例、新北市10例、臺北市及嘉義縣各9例、臺中市8例、新竹市6例、彰化縣4例、南投縣3例、新竹縣及苗栗縣各2例、嘉義市1例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；今年累計19例重症病例，另累計6例死亡病例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計137例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國39例、馬來西亞及印尼各21例、越南20例為多。

疾管署提醒，本土登革熱疫情持續升溫，建議民眾從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。曾經確診登革熱、長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病之登革熱高危險對象，或具有流行區活動史之民眾，請留意自身健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。