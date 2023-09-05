基北北桃都會通自今年7月上線，截至9月3日已販售約114萬張，但仍有議員認為設定都會通的管道不夠便捷。台北市交通局宣布，9月6日起全家便利商店「FamiPort」亦可購買「都會通」，民眾可持已加值1200元的悠遊卡，至全台全家便利商店透過FamiPort機台完成「都會通」設定。

交通局運管科長朱宸佐指出，目前都會通購買管道以捷運車站詢問處51％為主，台北捷運加值售票機34％，悠遊付及悠遊卡通路9％，台鐵售票櫃台5％，國光客運車站自動加值機則僅1％。

他說，為使民眾就近購買及續購都會通，經悠遊卡公司與全家便利商店合作全台逾4150全家便利商店，皆可透過FamiPort機台購買「都會通」服務。於9月6日至10月3日至「全家」店舖以悠遊卡，至FamiPort機台靠卡感應購買都會通或其他區域通勤定期票，即送20元全家購物金，限量5萬份於消費滿100元可折抵。