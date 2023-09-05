嘉義市立委選戰民進黨內茶壺風暴烈，嘉義市議會民進黨黨團發聲明稿與王美惠劃清界線，王美惠回應強調，遭到黨內同志莫須有的指控，深感遺憾，「打虎抓賊親兄弟」，請黨內同志對於過去的誤解，就此休止，一同齊心面對2024的選戰。

王美惠表示，身為民進黨終身黨員，為民進黨努力奮戰，從民進黨黨代表至4屆議員、1屆立法委員，並尊奉蔡英文總統政策方針，對黨盡心盡力，別無二心，今遭到黨內同志莫須有的指控，深感遺憾。

王美惠表示，對於黨內提名之候選人皆盡心盡力輔選，且從未規畫參選2022年市長，對於今日嘉義市議會民進黨黨團新聞稿內種種的誤解，已數次對外說明解釋，為了黨內和諧團結，一切到此為止，不再多做回應。

王美惠表示，是非成敗轉頭過，如果一直糾纏在過去，將會失去未來，民進黨是個會檢討的政黨，也因為如此，才能在多次挫敗中再次站起。

王美惠說，兄弟鬩牆難免，但面對外敵還需同心協助，俗話說「打虎抓賊親兄弟」，請黨內同志對於過去的誤解，就此休止，一同齊心面對2024的選戰。