Vanuatu’s new PM Sato Kilman says his government will “revisit” its security agreement with Australia, saying he’s “not sure” whether it’s “in the best interest of Vanuatu”.

He spoke to our reporter in Port Vila 🇻🇺 Leah Lowonbu.



More to come from @stephendziedzic on this soon… pic.twitter.com/VOu2wf3K7A — Nick Sas (@Sasbites) September 5, 2023

"Thank you even more for standing your ground and for ensuring that democracy prevails in Vanuatu," says newly elected Vanuatu prime minister Sato Kilman. https://t.co/TZVFqGkMJm — RNZ Pacific (@RNZPacific) September 4, 2023

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，萬那杜新總理基爾曼（Sato Kilman）將「重新審視」與澳洲簽署的安全協議。萬那杜國會昨天投票選出親中的基爾曼出任總理。

路透社報導，這份協議是前總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）下台的主因。卡爾薩考輸掉國會的不信任動議後，又在昨天的不記名投票中遭基爾曼擊敗。

在野黨議員表示，與澳洲簽定的安全協議有損萬那杜的「中立」地位，恐危及萬那杜最大外部債權人中國的開發援助。

基爾曼今天表示，照現在的狀況，兩國去年12月簽署的這項協議很難獲得國會通過。

基爾曼在萬那杜首都維拉港（Port Vila）接受澳洲廣播公司訪問時表示：「我認為，對我們而言，目前我不確定這是否符合萬那杜的最佳利益，因為沒人和我們討論過。」

他說：「我的看法是重新審視澳洲與萬那杜政府雙方簽署的協議，看看是否存在任何癥結點，然後再設法解決。」

中國與索羅門群島簽署安全協議後，美國及包括澳洲在內的盟國試圖阻止太平洋國家與中國建立安全關係。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120905