資本額50萬剛成立的公司、老闆只出資1000元的「超思」，近期被質疑為何能標到農委會（農業部）上億元補助的雞蛋採購案。農業部長陳吉仲解釋，是超思將巴西原要賣到日本的雞蛋訂單搶到台灣，且到岸價格還跟日本差不多，然而卻被農業專家《Lin Bay好油》林裕紘調出日本財務省貿易統計數據打臉。

陳吉仲昨（4）日在節目《鄭知道了》指出，超思除了有從日本進口雞蛋到台灣的經驗外，亦有從巴西進口雞蛋到日本的實績。對於超思的進口價相對於國內其他進口廠商較低。陳吉仲自豪表示，是超思將巴西原本賣到日本的雞蛋訂單，搶到台灣，「所以超思進口巴西雞蛋的到岸價，跟巴西雞蛋到日本的價格一樣。」每顆約在4.94元到5.9元間。

林裕紘今日在臉書引用日本財務省貿易統計數據，直言他具有查詢日本關務的能力，而且又會日文，一下子就查到了，結果當然跟部長講的不一樣，我們買的雞蛋遠比日本貴多了大概貴了3成左右，「是陳部長故意說謊？故意出來帶風向？還是被人矇騙呢？」

對於日本財務省貿易統計數據網站，林裕紘也不藏私教出查詢方法，巴西的國碼是410，雞蛋的稅號是04072100，這樣就可以篩選出統計資料，我們把資料彙整一下就可以得到每個月雞蛋到日本關口的價格跟數量，一公斤一樣用台灣16.666顆（一顆60公克）的算法，巴西到日本的雞蛋從台幣一顆3.5漲到4.0，平均起來是3.8一顆。

林裕紘接著狠酸，「而我們進口巴西雞蛋的平均價格是一顆台幣5.1，這價格怎麼會一樣呢？超思買的巴西雞蛋比到日本的貴，陳吉仲部長，你怎麼又說謊了？」

隨後民進黨前桃園市議員王浩宇跳出來為陳吉仲辯護，稱「日本長期跟巴西買蛋。一個是老客戶，一個是只有單次購買的客戶，你要一樣的價格？是不是不懂商業規則？」

結果王的一番說法，再度被林裕紘打臉，他翻出日本過去的雞蛋進口數字，怒轟「2022年日本跟巴西進口了多少雞蛋？一共38公斤。一年買了38公斤，叫做長期買蛋？日本也是緊急從巴西進蛋，比你做到還早，也不用政府補貼、調控，然後一堆爛蛋的問題。」林還稱，日本過去一直都是雞蛋輸出國家，只有很少量的會進口，不是禽流感的影響，會需要長期跟巴西進蛋？跟美國進不是更便宜更簡單。

對於林裕紘狠打臉陳吉仲，網友紛紛表示「一顆差2塊，那是因為日本買的巴西蛋沒有台灣價值」、「你再追下去，會不會全部檔案封存最高機密30年？等涉及不法的貪官污吏死光了還看不到證據」、「部長一直都不知道自己在說什麼啊」、「厲害！監督能力超強」。

對於超思公司進口雞蛋引爆爭議，農業部1日晚間曾在臉書上公告，「農業部沒有補助特定進口商，專案進口雞蛋過程皆公開透明，不實謠言勿信勿傳」，甚至更放話「農業部不排除提告」。