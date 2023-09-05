雲林縣「神工傳藝」邀集15名藝師，展出40餘件匠心獨具作品。（張朝欣攝）

「2023雲林縣傳統工藝展覽-神工傳藝」，5日在雲林縣北港文化中心正式登場，聯合15名雲林藝師的傳統彩繪、剪黏、錫工藝、燈籠等8大領域創作，展出40餘件作品，呈現雲林工藝的「厚工」、匠心獨具的「眉角」，邀請全台民眾即日起至9月17日，來雲林感受深層豐富的文化饗宴。

縣長張麗善表示，雲林以農為本，充滿生機與活力，各種工藝經長時間積累，淬鍊出多元文化與在地元素，其中北港地區媽祖等宗教信仰盛行，歷史悠久，衍生出各種傳統工藝及民俗文化，藝師們默默耕耘數十載，縣府特別透過年度策展，整合多元面向技藝，要讓精彩的傳統工藝更廣為人知。

張麗善說，縣府自2020年辦理「神工傳藝巡迴展」，至台北、台中及高雄等地策展；2021年舉行「雲林縣無形文化資產振興計畫」傳藝講座課程；2022年於雲林展覽館及北港文化中心規畫「傳統工藝特展」，就是希望文化保存在觀光同步牽引推動下，吸引全台遊客來雲林深度探索。

縣文化觀光處長陳璧君說，「神工傳藝」結合藝師精神、技藝工法與宗教信仰特色，打造出具有藝術價值與宗教內涵作品，皆來自用心的「厚工」，意指費工、多工序、純手工、長時間、細心的態度，扣合象徵雲林巨大能量的「眉角」，藉由職人們的精萃，造就出豐富的工藝底蘊。

「神工傳藝」參與藝師包括傳統彩繪人間國寶洪平順；剪黏工藝許哲彥、蘇木山；錫工藝蔡榮山、蔡明堂；粧佛工藝陳明洲、林朝金、丁宗華；鑿花技術張旭輝；藝閣技術顏三泰；大木作技術劉鴻林；燈籠工藝林聰賢；龍獅製作吳登興；交趾陶工藝吳榮；白鶴獅製作黃厚銘。