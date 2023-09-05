2024大選備受各界關注，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前曝光了私人群組內容，稱民進黨立委明年可能會少7、8席，且國民黨台北市第2選區立委參選人游淑慧會勝選。對此，資深媒體人樊啟明指出，除了北市第2選區，綠委高嘉瑜、賴品妤和林靜儀的選情也相當危險。

樊啟明昨（4）日在《TVBS》直播分析上述4位綠營選將選情有危險的原因，首先，綠營在台北市第2選區會有「基層快翻車」傳聞的原因，是因為民進黨立委參選人王世堅與同黨立委何志偉在初選期間激烈廝殺，裂痕至今尚未彌平。而在北市第4選區，由於泛綠分裂、且立委高嘉瑜和基進黨參選人吳欣岱立場都很強硬、不願放棄，在三腳督戰局的情況下，國民黨參選人李彥秀有很高的勝率。

由左至右為：王世堅、高嘉瑜、賴品妤、林靜儀。（中時資料照合成）

樊啟明接著說，雲豹相關爭議風波對賴品妤影響不小，因為這會讓年輕人有相對剝奪感，此外，國民黨參選人廖先翔的實力也不容小覷，因為他的得票數在汐止選區為第1、地方組織相當強，「地方組織與空戰的對決，不代表廖會輸，或是賴會贏，彼此之間還是在競爭的局面。」

最後，在台中市第2選區部分，樊啟明研判，很可能會上演「王子復仇記」的狀況，因為林靜儀雖然在去年補選中勝出，但當時全國的焦點都在該區，而現在，選民注意力大多集中在總統大選，在這種情況下，顏寬恒的組織戰是占優勢的。