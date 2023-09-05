國民黨團日前質疑，巴西在5月已發現禽流感疫情，但政府仍在6月進口巴西蛋，農業部防檢署表示，依世界動物衛生組織(WOAH)規範，當商業養殖禽場發生高病原性禽流感案例時，輸入國才暫停其家禽及其產品貿易，野鳥案例不被認定為禽流感案例。

防檢署表示，國民黨民代質疑巴西5月已發現禽流感，政府在6月28日才宣布，而根據WOAH規範，會員國通報商業養殖禽場發生高病原性禽流感案例時，輸入國才暫停其家禽及其產品貿易。巴西今年5月15日向WOAH通報巴西聖埃斯皮里圖州的野鳥確診高病原性禽流感，依WOAH及我國之動物衛生標準，野鳥案例不被認定為發生禽流感案例。

防檢署指出，巴西6月27日於後院飼養禽隻（非商業禽場）確診高病原性禽流感案例，依WOAH規範，後院案例亦不認定該國發生家禽禽流感案例，只是我國為保護國內畜禽產業，採從嚴認定，於後院案例發生時，農業部即於6月28日公告巴西自高病原性禽流感非疫區除名，絕無延遲情事，標準較WOAH嚴格。

防檢署表示，最後一批巴西輸入的海運帶殼禽蛋於7月17日申請輸入檢疫，該批貨品在我國公告巴西為高病原性禽流感之前的5月30日即裝運上船，該國禽蛋輸出我國時，巴西全境確為高病原性禽流感非疫區。

防檢署強調，專案蛋品輸入檢疫均逐批進行文件審查與臨場檢疫，並須通過衛生福利部食品藥物管理署的邊境檢驗，檢疫及檢驗不合格者，均依規定處以退運或銷毀，未進入我國境內，也未有農委會先透露訊息給超思提前作業情事。