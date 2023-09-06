南韓女團MAMAMOO成員華莎6日將推出全新個人單曲〈I Love My Body〉，而他日前登上歌手好友成始璄的個人Youtube頻道，在節目中暢聊生活小事，也透露了前不久因表演太過火辣而被控「公然猥褻」的心情，她回憶起當時在美國崩潰大哭，還被5台車停下來關心，坦言：「這次太嚴重了！」

華莎在昨（4）日播出的節目中提到這次的新歌，她表示會選擇唱〈I Love My Body〉是因為受到「公然猥褻」爭議的影響，「雖然新歌很單純，但簡潔有力地表達了我的心情」她回憶起事件發生時，MAMAMOO正在進行美國巡演，她的手機不斷收到大量訊息，心想肯定出事了，經過祈禱後才敢點開來看，才知道原來是表演內容引起爭議。

華莎在路邊大哭被路人停車關心。（圖/Youtube 성시경 SUNG SI KYUNG）

自認有顆強心臟的華莎表示，原先不太在意這件事，但這次的惡評真的太嚴重了，令她很難過，當時是巡演的首場，只能先調整好狀態上台表演，怎料，演出結束後就在飯店外崩潰大哭。她說當時哭得很慘，哭到妝都花了，甚至身上還穿著表演服，真的慘到被連續5台車停下來關心，後來擔心鬧出大事才回到飯店裡。

而華莎現在的老闆PSY也是這時候聯絡她的，她表示聽到新歌的Demo時，「我在美國巡演中第一次露出了笑容」，此話一出讓一旁的成始璄笑說：「用歌曲在勾引妳（簽約）啊。」最後，華莎也決定加入PSY的公司，〈I Love My Body〉更成為華莎換新東家後的第一個作品，令粉絲相當期待。