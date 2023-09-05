高雄某市場豬肉販孫姓男子外遇戴姓女子，被老婆郭姓女子抓包、爆發爭執，戴女的鄰居余姓男子好心出面調停，卻愛上郭女，2人甚至在郭女娘家同居。孫男不滿怒提離婚並向2人求償百萬元，一審判他敗訴。上訴至高雄高分院，法官認為2人交往事實明確，判郭女、余男須賠償孫男20萬元定讞。

孫男2015年和郭女結婚，婚後4年便與戴女外遇，郭女發現後氣得和孫男大吵，甚至激動地出手毆打戴女。事後戴女的鄰居余男想出面當和事佬，沒想到一眼就煞到郭女，2人事後也萌生愛意。

2021年4月起，郭女就多次深夜騎著機車到余男住處，每次停留2至3小時不等，凌晨時才回家。該年6月，郭女甚至大方帶著余男回到娘家同居，絲毫不顧忌外界的眼光。

孫男找徵信社一路蒐證，掌握相關畫面後，帶著戴女殺去余男住處向郭女攤牌。郭女否認和余男有不正當關係，強調2人只是普通朋友。

某次孫男甚至直接到郭女娘家堵人，逼郭女當場簽下承認外遇切結書，事後據此對郭女、余男提告侵害配偶權、求償100萬元，2人的婚姻也在2023年7月告吹。

一審法官發現，郭女簽下的切結書，上面只記載2人對未成年子女的監護權歸屬協議，以及郭女願意給付孫男10萬元的協議，除此之外並沒有提及郭女承認自己和余男同居、外遇。法官審酌相關證人證詞，難以認定郭女和余男有不正常的關係，判孫男敗訴。

孫男不服上訴，郭女當庭不滿反批，是孫男和戴女外遇在先，還敢帶著戴女來強逼她簽切結書，他們之間的婚姻關係早就因此破滅，孫男沒有資格對她提告。

高雄分院審理後發現，孫男當時帶著戴女去抓姦，當面質問余男「有沒有帶郭女回家發生關係、是否曾穿著內褲摟抱郭女」，余男均回答「有」，還承認確實和郭女在交往。

法官認為，余男明知郭女已婚仍與其獨處，甚至有摟抱等親密接觸，已逾越社會一般男女交往份際，確實破壞孫男與郭女的婚姻關係，最後逆轉判決余男與郭女應連帶賠償孫男20萬元，不得上訴。