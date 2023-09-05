飲食對血壓的影響很大，其實食用水果也能降低高血壓的發生，但該吃哪幾款比較好？對此，營養師戴嘉珠表示，鉀有助平衡飲食中過多的鈉，進而降低血壓，並推薦10種富含鉀的水果，包括釋迦、香蕉、奇異果、小番茄、樹葡萄、香瓜、百香果、木瓜、芭樂及西瓜。不過，她也提醒，若正在服用降血壓藥物者，務必不要攝取高鉀水果，恐使發生副作用機率升高。

戴嘉珠於《豐傑生醫》專欄撰文表示，日常飲食中的鈉攝取，其實與血壓密切相關，而透過食用一些降血壓食物，像是水果，也可協助穩定血壓。她提到，根據研究指出，增加攝取鉀能平衡飲食中過多的鈉，進而降低血壓。鉀是一種對人體有益的礦物質，能幫助維持正常生理機能，有很重要的作用。

戴嘉珠並進一步列舉下列10種富含鉀的水果，能幫助降血壓，皆以每100g可食部分計算含量：

1、釋迦：含鉀量390mg，亦富含維生素C、蛋白質，營養價值高。

2、香蕉：含鉀量368mg，低血壓者也可食用，鎂含量亦高，可幫助舒緩疲勞。

3、奇異果：含鉀量291mg，亦富含維生素C與奇異果酵素，能幫助消化。

4、小番茄：含鉀量269mg，平價又富含營養，其中的茄紅素還有抗氧化功效。

5、樹葡萄：含鉀量258mg，從果皮至種子皆含營養，有「樹幹上黑珍珠」之美稱。

6、香瓜：含鉀量225mg，清涼消暑又富含維生素A、C及膳食纖維，直接食用或做成醃漬小菜都合適。

7、百香果：含鉀量200mg，亦富含維生素C、鉀、鐵、膳食纖維、類胡蘿蔔素，且熱量低，堪稱減重聖品。

8、木瓜：含鉀量186mg，亦含多種眼睛需要營養素，如維生素A、β-胡蘿蔔素、葉黃素等，且含有木瓜酵素能幫助消化。

9、芭樂：含鉀量146mg，且維生素C含量屬水果之冠，也富含膳食纖維能幫助腸道蠕動。

10、西瓜：含鉀量121mg，還含有豐富的維生素A、C，除了鉀更含有瓜胺酸，有助血管放鬆、降血壓。

戴嘉珠補充，除了上述水果，其它如榴槤、龍眼、水蜜桃、火龍果、椰子、柳丁等也都含有不錯的鉀含量，但值得注意的是，若正在服用降血壓藥物者，切記不能按照上述水果食用，尤其柑橘類應避免，否則恐導致血中藥物濃度升高，使發生副作用的機率變高，如有任何疑慮，最好向醫師或藥師諮詢。