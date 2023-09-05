中興大學合唱團創立至今72年，2021年起比賽足跡橫跨歐亞兩洲，日前獲2023國際東京合唱大賽銀牌。指導老師李俋利5日表示，團員對音樂的熱愛及積極參與，曲目選擇難度較高的無伴奏作品及台灣作曲家作品，獨特的音樂風格、細膩度及完成度獲評審青睞。

興大合唱團由指揮老師李俋利帶領，近年屢獲國內外獎項，110及111學年度連續兩年在全國學生音樂比賽混聲組特優，並連續兩年突破中區大專組紀錄；自2021年始積極參與國際賽事，足跡橫跨歐亞兩洲頻頻獲獎，美聲悠揚國內外。

李俋利表示，日本東京國際合唱大賽為日本具指標性國際合唱賽事，每年來自歐亞、美洲等約有70隊參賽，整體水準高，比賽指定曲為年度年日本國際合唱作曲大賽所得獎新創作品，曲目選擇有嚴格的年代及風格限制，考驗團隊音樂功力。

至於獲獎主因，李俋利說，合唱團新學年招生開始準備，從聲樂技巧、曲目難度循序漸進，掌握歌唱技巧及樂曲內容，團員熱愛音樂、積極參與訓練穩定，且參賽曲目除難度較高的無伴奏作品外，也刻意選擇台灣作曲家作品，獨特的聲響及音樂風格耳目一新。

李俋利轉述多名評審看法，包括斯洛維尼亞作曲家 Ambroz Copi認為，興大合唱團的音樂流暢自然聲音優美健康；新加坡指揮譚秀英表示，他第一次聽到新出版的台灣中文作品相當驚豔難忘；義大利指揮Leonardo Sagliocca則驚訝於合唱團對當代作品的掌握及詮釋，並沉醉於台灣本土作品。

此外，興大合唱團暑假受邀聯演，今年7月間與高雄漢聲合唱團於衛武營聯演；8月間則參與台灣青年節慶合唱團演出，在台中歌劇院表演。