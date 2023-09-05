剛隨棒球隊前往紐約大聯盟的籃籃、巫苡萱，今（5日）出席華視《天才衝衝衝》開棚記者會。巫苡萱爆料視大谷翔平為偶像的籃籃，為了拉近彼此距離，特地學習「我是籃籃，我單身，我們結婚吧」的日文，可惜最後並沒有機會說出口，讓她大嘆根本就是失戀回國。

徐乃麟、曾國城也吐槽她一回台灣就炫耀手機裡拍攝的大谷翔平，「她說她們距離很近，但明明就超遠」，徐乃麟笑說，籃籃一看到他馬上分享跟大谷翔平的距離有多近，「妳不要吹牛！那根本是從本壘板到二壘那麼近」，籃籃不甘心表示明明就很近，頂多距離10公尺。

為了專心觀賞偶像的球技，籃籃休息時間特地買票進場觀賞球賽，當大谷翔平靠近時，她以為大谷翔平是認出之前合影的啦啦隊員林襄、Yuri等人，「結果他只是走過來暖身，然後就轉回去了」，直言當下有點失望。

籃籃、巫苡萱第一次到美國，特地多留幾天旅遊，但2人都被當地物價嚇到，「去開拓視野覺得很棒，可是美國物價真的高到我們兩個有點害怕」，巫苡萱說：「我去買早餐，結果刷卡帳單直接跳800塊，內容就是2杯咖啡、1個鬆餅跟炒蛋」。

樂天啦啦隊員Yuri（陳怡叡），日前與玖壹壹的春風傳出緋聞，春風不僅派車接送Yuri，2人更能自由進出彼此的家，看似交情匪淺。同隊的籃籃、巫苡萱今被問到Yuri近況，籃籃表示新聞發生時她們都跟球隊在美國活動，「她情緒比較低落一點」，巫苡萱則說Yuri有解釋當時去到春風家打麻將，「她也有在IG說如果有好消息會宣布」。徐乃麟開玩笑說，通常打完麻將都會打別的，「繼續打大老二（撲克牌）。」