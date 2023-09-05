苗栗縣慢城南庄出現第1座電能儲存場 已經完工。（謝明俊攝）

苗栗縣慢城南庄出現第1座電能儲存場，位在鄉內少數乙級工業用地上。（謝明俊攝）

苗栗縣知名雙慢城之一的南庄鄉，近日出現一座引發苗栗縣民極度關切的電能儲存場，同樣也引發南庄鄉民質疑不滿？儲能場已於去年12月通過苗栗縣政府審核設置，並在鄉民抗議及縣府的催促下舉辦說明會，但鄉民不滿說帖竟全是英文，質疑業者顯然故意糊弄鄉民，更讓鄉民擔心的是儲存場是搭配光電場提前規畫設置，未來南庄是否將處處是太陽能板？讓南庄慢城的自然景觀蒙上陰影。

南庄鄉目前人口已降至不足萬人，當地用電量漸降，所以當這座儲存場出現在南庄鄉市區附近時，引起鄉民不解和猜測，這個由「盛齊綠能公司」所興建的儲存場，拿到了經濟部能源局核發設置許可，根本就不理會南庄鄉民的看法和疑問，直接向苗栗縣政府工商發展處申請都市計畫建置許可，並在去年12月23日獲得核准，剛好是在新當選的縣長鍾東錦接任的前2天。

由於業者一直都未理會當地鄉民，鄉民不解猜疑日益加大下，紛紛向鄉公所、當地民代反映，加上苗栗縣政府在今5月通過儲能場設置要點，強調業者除了向縣府申請都市計畫許可以外，必須舉辦說明會獲得當地民眾同意，業者才被迫在鄉公所舉行說明會，但令親鄉氣結的是，業者專門請來一個博士負責解說，現場所發放的說帖竟然是英文的，許多鄉親拿著英文說帖，聽著台上博士以非常專業的詞句來解說電能場，完全是鴨聽雷。

事後鄉公所匯齊了鄉親的意見向業者轉達，希望能提高周邊住戶的公安意外保險額度及回饋地方等事項，都獲得了業者善意回應，但是卻減低不了更多鄉親的疑慮。

苗栗縣長鍾東錦是南庄鄉南富村人，月前，有太陽能光電業者想在大南埔的荒廢農地種電，業者雖然舉辦了說明會，但仍引發鄉親全面抵制，最後業者知難而退，但南庄鄉親卻得知另一個驚人事實，還有更多的光電業者覬覦南庄地區許多荒廢農地，向縣府申請種電許可，數量竟多達百件以上。

據了解，電能儲存場是由能源局根據再生能源光電或是風電所需規畫，目的就是搭配再生能源場，專為儲存再生能源所產生電力，因此，南庄鄉這場儲能場特別規畫在鄉內少有的乙級工業區土地上，就是為了未來南庄鄉眾多的農地光電場所需。鄉親在得知這項驚人事實後，不禁擔心如果南庄未來種滿光電後，遊客來到南庄所欣賞的就不再是好山好水，而是連綿無際的光電田了。