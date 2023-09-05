台中一名正宮去年5月與丈夫結婚，婚後卻發現丈夫另有一名女友，她得知2人婚外情後，小三竟囂張表示「我不會放手！」，讓她氣到提告求償70萬元；法庭審理時，小三辯稱，早在男方結婚之前，她已與對方交往1年多，不知道男方結婚一事，不過法官勘驗相關證據，判小三應賠償正宮15萬元。

據判決書指出，正宮主張與丈夫去年5月9日結婚，小三明知丈夫已婚，竟與其有不當交往行為，並在她得知2人婚外情後，強勢表示「不會放手」，甚至多次強調與丈夫的「性關係」，藉此挑撥、離間他們夫妻間的感情，小三行為已侵害她的配偶權，致其精神上受有極大痛苦，因此向她提告求償70萬元。

法庭審理時，小三辯稱，人夫在結婚之前，就已經是她的男朋友，對人夫何時結婚並不知悉，自己是遭欺騙；縱然在2人婚姻關係期間，她曾與人夫有發生性關係，但對於他有配偶一事，亦非知悉、確認，且2人已經斷絕往來，正宮請求70萬元賠償實屬過高。

法官勘驗2人LINE對話紀錄，顯示小三曾傳訊：「因為在你們結婚前我們已經在一起一年多，不是你們結婚後我們才在一起，我們在一起很甜蜜…總歸一句，我不會放手」，足見小三確實於知悉人夫為有配偶之人後仍持續與之交往。

法官勘驗正宮提出之錄音譯文、錄音光碟、LINE對話內容，可見2人已逾越社交禮儀的範疇與分寸，有不正當之交往存在，已侵害正宮配偶權，且情節重大；法官斟酌雙方身分、地位、經濟能力與正宮所受之精神上痛苦，認小三應賠償精神慰撫金以15萬元為適當。