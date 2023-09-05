為了幫助民眾快速了解自身房屋行情，永慶房屋運用30餘年累積的經驗和資料庫，並且導入永慶獨有的演算法，針對雙北直營地區推出「售屋房價即時算」服務。雙北地區的民眾只要輸入地址，就能輕鬆掌握房屋的最新行情和區域內的房市動態，讓房市資訊變得更透明、更輕鬆可得！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，房屋異質性程度相當高，即使位置、格局相似，但是座向、樓層、屋況的不同，都會導致價格產生差異，使民眾難以掌握自身房屋行情，再加上房價會隨著市況產生漲跌，進一步加深估價的難度。

陳賜傑分享，市面上其實不乏線上房屋估價服務，但是絕大多數的估價服務，往往只利用政府實價登錄資訊。而相對完整的實價登錄資訊，通常需要等待1-2個月才會齊備。這也導致市面上的房價估算服務，有可能落後市況1-2個月。

但是永慶房屋的「售屋房價即時算」除了利用政府的實價登錄資訊之外，還會每天更新永慶房屋的成交數據！在永慶房屋成交的物件，交屋隔天便會立即登錄在永慶房仲網並存入資料庫中，使「售屋房價即時算」能夠即時更新房價估算。

除了已經成交的房市資訊之外，永慶「售屋房價即時算」系統，同時將社區周遭正在銷售中的物件的開價納入考量，讓計算出來的參考售價更貼近市場。民眾也可以直接參考周遭房屋目前的開價，對區域房市有更清楚的認知。

陳賜傑更指出，永慶房屋在雙北直營地區的成交市占最大，擁有數量相當龐大的交易紀錄，這也使得永慶房屋的「售屋房價即時算」不僅能夠更快更新數據、數據來源也更全面，讓房價估算更貼近市場。

屋主若需要更精準的房價估算，「售屋房價即時算」上也能直接找到長期耕耘社區的永慶房屋經紀人。只要輸入聯絡資訊和地址，永慶房屋的社區專家就會主動與屋主聯繫，進一步提供更全面詳盡的「誠實售屋企劃書」，並針對屋主房屋的優劣勢做出更精準的估價，並提供客製化的售屋建議。

消費者即使委託其他房仲售屋，也可以上「售屋房價即時算」試算，檢查其他房仲的估價是否有出現價格落差過大的狀況，避免遭到黑心房仲聯手投機客刻意賤賣房屋的情事。

陳賜傑表示，身為「誠實房仲」的永慶房屋，不斷運用科技實踐「先誠實再成交」理念，讓完整的房市資訊輕鬆可得；更推出業界唯一的「真房價保證」，保護消費者權益。未來永慶房屋也會持續優化便利科技和消費者保障，讓安全、滿意的購售屋服務不斷升級！