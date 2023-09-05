不少年輕人買房都得靠父母幫忙，一名家長表示，30歲兒子想買房，兩老決定拿出200萬給兒子當頭期款，自己只留幾十萬在身上，但由於身邊的朋友都是全額贊助小孩買房，擔心給兒子的錢太少，然而貼文一出讓一堆網友羨慕，也有人勸說原PO身上要多留點錢。

原PO日前在臉書「買房知識家 A你的Q」透露，兒子年紀30歲、月薪4萬，最近想在中部買屋，但不知道兒子有多少存款，只知道有投資股票，加上原PO與老婆還在上班，沒跟兒子拿孝親費，兒子也不用負擔家裡水電費等開銷。

原PO說，他們夫妻倆也鼓勵兒子早點買房成家，於是從存款拿出200萬贊助兒子，最好是能買到透天或大樓，原PO擔心只給200萬太少，但也表示自己只剩幾十萬，看到身邊財力雄厚的朋友，每年都轉200萬給孩子，全額幫子女買屋，憂心自己拿200萬會不會太少，對兒子不好意思。

對此，網友看了都羨慕原PO兒子，直呼「真好，有個富阿爸+富阿母」、「200萬很多了，我老爸連2萬都不會拿出來」、「給太多了，讓孩子自己獨立比較妥當」、「還缺兒子嗎」；但也有人建議量力而為，「父母也需要有退休金」、「還是留著養老比較實在啊！養兒防老太不可靠了」、「身上要留錢，兒媳婦才看得起公婆」。