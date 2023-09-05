為減輕單一自住房屋稅負、鼓勵房屋有效利用及合理化房屋稅負，財政部依本(112)年7月6日行政院會議通過之「房屋稅差別稅率2.0方案」，擬具房屋稅條例部分條文修正草案，目前辦理預告程序中(預告期間本年8月18日至9月18日)，希望廣泛蒐集各界意見。其中建商待銷售房屋持有年限在2年以內者，法定稅率調整為2%~3.6%；持有超過2年之餘屋，則適用一般非自住住家用房屋稅率範圍2%~4.8%。

財政部表示，2.0方案將「建商持有待銷售房屋年限在2年以內」之法定稅率下限由現行1.5%調高至2%，已合理調高建商待銷售房屋稅負；另考量建商興建房屋，可增加房屋市場之供給量，滿足住屋需求，惟購屋款項高，民眾購屋時需考慮諸多因素(例如生活機能、上班或就學通勤時間)，多需一段時間始能作成決定，故給予建商2年合理銷售期間，超過該期間未售出之房屋即屬餘屋，應適用較高之一般非自住住家用房屋稅率2%~4.8%(上、下限稅率較現行各調高1/3)。希望透過稅率差距，鼓勵建商興建完成房屋2年內仍無法售出之房屋依市場狀況調整價格加速出售，增加房屋供給。

財政部進一步表示，為使地方政府訂定差別稅率有其準據，以免2.0方案形同虛設，2.0方案明定地方政府得參考該部公告之基準訂定，有關該基準之戶數及稅率級距，財政部將徵詢地方政府意見後審慎研議，目前尚未定案。