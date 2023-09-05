「曉鹿集」咖啡館陸姓老闆在執行署士林分署1樓擺攤還款。（翻攝畫面）

內湖咖啡館老闆滯納勞工退休金，執行署提供另類管道「現煮還債」。

北市內湖區江南路「曉鹿集」咖啡館，因疫情生意慘淡，2021年12月起積欠員工勞工退休金、勞工保險費、全民健保費共26萬元，遭到移送行政執行署士林分署執行，陸姓老闆積極面對，仍努力經營咖啡館償還欠款，士執行官秉持法務部「公義與關懷」的施政理念，5日上午，利用「123聯合拍賣日」，提供分署的場地，陸老闆在現場煮咖啡，提供「另類還債」管道。

士林分署表示，藉由聯拍預期匯集人潮之優勢與契機，讓陸男經營的咖啡館化身為行動咖啡館至士林分署販售自行烘焙的優質咖啡豆、掛耳式咖啡盒及現煮咖啡等，藉此增加營收，改善財務狀況，並以當日銷售營收，於扣除必要成本與支出的結餘金額，繳納欠費，共創多贏效益。今日123聯合拍賣會現場，不僅縈繞滿室的咖啡香，更充滿了濃厚的關懷情，截至12點多已有2萬營業額。

陸男向士林分署表示，自己獨資經營的咖啡館在內科園區已逾10年，主要鎖定內科園區上班族外帶咖啡市場，原營運狀況尚可，惟自3年多前受疫情影響，園區內許多公司實施居家上班機制，人潮銳減、營收驟降、呈現虧損情況，也因此積欠勞、健保費。

士林分署表示，為了彰顯政府機關為民服務的核心價值，考量陸男在疫情期間苦撐，現己逐漸走出疫情衝擊影響的陰霾，但仍無力一次繳清滯欠的勞、健保費，申請以分期方式繳納欠費，並承諾將試圖多面向尋求提升營收的機會，以儘速清償欠費，維護員工權益，士林分署表示，今日所得扣除成本，至少繳納1萬元，其餘欠款給予分期。