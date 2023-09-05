雲林縣長張麗善4日深夜在臉書突然發文，「明天侯友宜會有重大宣布，請大家拭目以待」、「我告訴他，雲林拒作二等公民」，最後張還強調，「我對侯友宜市長越來越有信心，明天等著他」。而侯友宜今（5）日下午宣布重大政見，承諾65歲以上長者將「排富全額補助健保費」。

國民黨總統參選人侯友宜今天宣布老人福利政見，排富全額補助健保，65歲以上長者及55-64歲原住民皆適用，預估400萬民眾可以受惠，侯友宜喊出口號，「老人健保我來補助，讓你免繳免煩惱，歡歡喜喜過一生。」

侯友宜未來的老人健保全額補助計畫。（圖截自中時YT）

雲林縣長張麗善昨晚提前預告侯友宜有重大宣布，侯友宜今天揭曉，張麗善心心念念的就是老人健保補助，侯友宜說，老人健保補助六都跟基隆市都有做，但是中南部很多縣市因為城鄉差異覺得不公平，為何一個國家會有兩種制度。

侯友宜說，中央只提供70歲以上中低收入戶才有健保補助，六都跟基隆市另外有制度補助老人健保費，但是中南部城鄉差距大，而且年輕人口大量外移，鄉下都是老人家比較多，不僅張麗善在意，彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠都提醒他要做這件事，因此他認為不能拋下任何人，排富之後補助全國老人健保，全部免費。

侯友宜也開玩笑說，最近他提什麼政見，民進黨好像都會幫他實現，所以他的政見好像兌現的很快，那現在他又提出老人健保全國補助，民進黨如果要做的話也可以趕快做做看。

資料顯示，目前六都當中老人健保補助，新北、基隆不排富；台北、桃園排富所得20%以下；台中、台南、高雄排富所5%以下。以台北市為例，綜合所得稅率百分之二十一以上家戶的老人，市府不補助健保費。而侯友宜未來則規劃，新北、基隆、台北、桃園制度不變；台中、台南、高雄中央將加碼補助排富所得5-20％；而其他縣市中央則會補助排富所得20%以下。