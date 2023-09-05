新竹市與日本岡山市今年喜迎締結姊妹市20周年，市長高虹安5日率團，與新竹市議會議員一起拜會岡山市長大森雅夫、岡山市議會議長田口裕士及岡山市・新竹市友好都市議員聯盟會長二嶋宣人，並參加慶祝大會，雙方也針對未來交流作項目對談，盼攜手邁向下一個20年。

高虹安表示，新竹市與日本岡山市於2003年締結姊妹市至今已有20個年頭，是非常難能可貴的歲月，兩市在教育、文藝、產業、觀光上皆有密切的交流軌跡，包含學生寄宿家庭活動、岡山市親善訪問團、職員派遣交流等。

為慶祝20周年慶，新竹市府訪問團此行搭乘今年恢復岡山往返桃園的直航班機，表達兩市之間親密情誼。高虹安今日也和大森市長互贈紀念品，並誠摯歡迎姐妹市的好朋友們11月造訪新竹市，增進台日之間的交流。

高虹安提到，今年8月岡山市學生交流團來訪竹市，帶領學生們參觀新竹市老街，體驗新竹特產的「玻璃工坊」及參訪竹科園區「台積電創新館」，今年11月新竹市文化局也將率領「欣蕾舞蹈團」前往日本參加「2023岡山市藝術節」。

岡山市長大森雅夫也用流利的中文說「早安，我是岡山市長大森。」歡迎竹市訪團到來，他說，今年3月與高虹安視訊會談時提到，請百忙之中一定要前來岡山，此願望在今日實現岡山市府團隊們都欣喜萬分。

大森雅夫說，近年因疫情重創全球，很高興在疫情趨緩後兩市恢復既有的交流活動，尤其姊妹市締結20週年更是重要的交流里程碑，今年11月將率領「岡山市議會暨岡山市民親善訪問團」回訪新竹市，相信未來雙方互動只會更加緊密與深化，祝褔竹市訪團此行愉快順利。

岡山市議會議長田口裕士表示，兩市透過長年不斷交流合作，深化彼此友誼，這些成果是岡山市不可取代的財富，正如高虹安市長提到兩市有許多相似之處，未來岡山市政府的新大廈將融合現代與古典之美，與新竹市州廳有異曲同工之妙，歡迎落成之後竹市訪團可以再來訪岡山市。