桃園市潤泰楊梅廠處理廢水卻將竹縣德盛溪「染藍」，大量魚屍漂浮水面引發民怨。桃園市環保局表示，昨令改善限期為今日中午，但卻未改善完成，故今日再依《水汙染防治法》告發一次，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，若下午5時未清理完將按次連罰，桃園也派員到場協助，督促業者盡速清理汙染區域。

潤泰全今日發布重訊指出，楊梅廠已於2019年4月歇業至今，並無生產活動，因須辦理廢水解列程序，工程委由台塑能源科技股份有限公司處理，廠商4日回報，因颱風因素有部分汙水溢流，已督促廠商妥善處理溢流事件，並要求廠商防止再度發生。

業者今派員到德盛溪清理，但地方認為處理方式不積極，僅派少數人到場，更揚言要去環保局抗議。

桃園環保局說明，4日接獲民眾通報，楊梅區潤泰全球楊梅二廠排放藍色廢水，順流而下汙染新竹縣湖口鄉的德盛溪，立即派員稽查，並命行為人清理汙染區域、撈除死魚。現場行為人於溪內設置2道攔油索及派30多名人員清理溪中死魚，並配合沙包圍堵受汙染的溪水，再以水車抽除。

桃園環保局表示，今日再派員到現場督促廠方盡速清理汙染區域，廠方今天派員35人於沿岸清理死魚，環保局將持續督促廠方至清理完畢。環保局昨天依違反《水汙染防治法》30條告發，將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並限期於今天中午改善，但廠方於期限內未清理完畢，環保局今再度告發，限廠方於今日下午5時前完成清理作業，否則將按次連罰。