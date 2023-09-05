桃園市9月起短短4天便新增8例本土登革熱個案，目前累積13例，新增個案皆有台南市旅遊或居住史，衛生局已緊急派員清消，針對家戶50公尺進行化學防治工作。

衛生局疾管科科長陳牟美玲指出，9月1日至4日總共新增8名本土登革熱個案，包括蘆竹區1人、八德區3人、大溪區2人及中壢區2人，其中八德區3名個案為一家人，8月19日至台南旅遊5日，返回桃園後妻子先有發燒、全身骨頭痠痛症狀，至醫院就醫快篩確診，先生與小孩採檢後確診。此外其餘5名個案經疫調顯示，也都有台南旅遊史。

陳牟美玲表示，新增個案於疾病潛伏期間皆有台南市旅遊或居住史，均已完成疫調孳清，並規畫完成家戶50公尺範圍化學防治工作。

陳牟美玲也提醒，大專院校下周即將開學，請大專院校務必於開學前完成校園環境巡查，尤其海葵颱風過境後大雨造成積水或低窪，請加強巡查與清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」。而學生返回校園後也請自主健康管理14天，加強監測學生健康，倘出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、骨頭關節痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫。。

陳牟美玲建議民眾，外出請著淺色長袖長褲、使用使用政府機關核可的防蚊藥劑－含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分、減少外出，以儘速防堵疫情擴散，如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。