王惠美(後排中)提到，過去彰化公共自行車服務只有彰化市、員林市、鹿港鎮等3城鎮有，今年5月擴點至和美鎮，後來溪湖高中校長李明昭建議，決定在溪湖鎮提供公共自行車租賃服務，便利學生通學使用，同時帶動觀光。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣自2014年提供公共自行車租賃服務，陸續啟用彰化市、員林市、鹿港鎮及和美鎮等鄉鎮，如今拓展至溪湖、溪州兩鄉鎮，一口氣啟動6個租賃站。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣自2014年提供公共自行車租賃服務，陸續啟用彰化市、員林市、鹿港鎮及和美鎮等，如今拓展至溪湖、溪州兩鄉鎮，一口氣啟動6個租賃站，包括糖鐵國家綠道串連溪湖糖廠站及溪州森林公園站，還有溪湖高中站等，串聯溪湖兩大羊肉爐勝地，不僅便利學生通學使用，同時也帶動觀光。

彰化縣政府積極打造多元公共運輸環境，5日一共啟用溪湖5站，溪州1站，包括溪湖高中、溪湖國中、溪湖鎮第一公有零售市場、成功高中、溪湖糖廠及溪州森林公園站，啟用記者會中，縣長王惠美還親自騎乘MOOVO上路，體驗公共自行車所帶來的便利。

王惠美表示，感謝議長及議員們對於建設經費的支持，過去與公所、學校、營運廠商等單位共同攜手努力下，在短短4個月內就完成擴站，串連溪湖到溪州糖鐵國家綠道景觀及自行車廊道，讓車友能夠騎乘腳踏車到訪溪湖、溪州兩大「羊肉爐勝地」。

王惠美還提到，過去彰化公共自行車服務只有彰化市、員林市、鹿港鎮等3城鎮有，今年5月擴點至和美鎮，後來溪湖高中校長李明昭建議，決定在溪湖鎮提供公共自行車租賃服務，便利學生通學使用，同時帶動觀光。

王惠美強調，後續也會參考MOOVO後台大數據，做站點車輛的調配，未來東螺溪水綠廊道完工後也會再規劃新站點，當然希望能爭取到捷運建設，讓彰南配合公車、公共自行車的先行建置，完成交通的最後一哩路，讓鄉親交通進出更加便利，且符合聯合國SDGs規範的進步城市。

交通處表示，彰化MOOVO系統自2021年7月啟用首年，租借量就超過100萬使用人次，第2年則達到120萬人次，目前公共自行車已納入公共運輸定期票的補助範圍，不管是自行車、電動輔助自行車，凡是月票租借者前30分鐘都免費，歡迎鄉親踴躍使用。