高國輝引退記者會（季志翔攝）

中職「棒球情人」、富邦悍將球星高國輝今天舉辦引退記者會，透露自己是在6月萌生退意，因為傷病緣故無法像以前一樣打球。記者會上好友林哲瑄現身送上禮物，因為林哲瑄先掉眼淚，也讓忍著不哭的高國輝紅了眼眶頻頻拭淚。

「我是國輝，好久不見！開始有這個想法（引退）應該是打完今年6月的未來之星交流賽的時候，覺得自己表現無法像以前那樣。做了這個決定，自己真的思考蠻長一段時間，覺得自己沒辦法像過去打球的時候，開始覺得如果用另一種角色協助年輕球員，會不會比較好一點，決定把舞台留給年輕選手，相信他們會做得比我更好。」

「從小學二、三年級開始打到現在，包括我的啟蒙教練，一路上給我指導的所有人，由衷感謝他們，最捨不得的是無法用選手身份幫助富邦拿總冠軍。從2013年加入中華職棒開始，一路上遇到的所有教練，還有所有球迷的支持，我會把這份感謝放在心裡，希望未來你們可以繼續支持富邦悍將。」

富邦悍將將在9/30、10/1舉辦「完美揮擊My Hero」的高國輝引退日，領隊陳昭如表示，第1天高國輝可望上場出賽，賽後有引退儀式，第2天讓他開球，也跟球迷有更多互動。這幾天收到很多球迷來電詢問，會準備特別紀念品，讓觀賽球迷可以保存。

對於高國輝的28號球衣是否會一起退休，富邦領隊林華韋表示，高國輝有提攜後進的特質，陳昭如則說年初就開始跟高國輝討論轉任教練的方向，也有跟國外球團初步討論及安排，確定再跟大家宣布，所以會保留28號背號，讓「國輝教練」未來繼續使用。