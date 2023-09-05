網紅小紅老師先前爆出曾遭藝人NONO（陳宣裕）性騷擾，引來20多名受害者指控並提告，先前小紅老師突然發表不自殺聲明，自曝遇到死亡恐嚇，更稱「殺手已就位」。今(5日)稍早，小紅老師進一步曬出威脅和不雅的私訊截圖，並分享報案單以證明不是說說而已，其中太過分的酸民她已經通通提告。

今年6月小紅老師開第一槍提告NONO後，上月北檢到NONO家搜索，並請他到案說明接受偵訊，未料最後僅以50萬元交保，10日北檢再度傳喚數名被害人應訊，小紅老師相當有信心表示：「姊姊妹妹戰起來，未完待續」。今更表示最近看了許多社會案件心有戚戚焉，有受害者抵擋不了酸民謾罵，輕生後才有人幫受害者抱不平，「我看了好揪心，非得做到那樣嗎？」

小紅老師表示，最近又有人嗆她自導自演，問她到底有沒有去報案，對於當時恐嚇和威脅要強暴她的，她已經通通提告，也有報案單為證，而從她分享的截圖中可見許多酸民的言詞都相當可怕，包括「能否形容NONO的東西有多大」、「一臉騷樣，等著被弄吧」、「塑膠臉皮膚老化女人，別蹭MeToo」、「應該是妳去勾引人家的吧」、「砍斷你一隻手掌」、「天道盟裡不只一個大哥，你找人喬也沒有用，反正有人接了處理你」、「等著吃子彈」。

最後，小紅老師說：「原以爲清者自清，怎無奈人言可畏。」網友為她打氣回應：「現在的社會很奇妙，自以為是的評論很多，總會檢討他人，就是不會檢討自己！他們不是妳，沒有資格去批評評論，無須過度在意！加油支持妳！」、「堅強的妳一定要好好地讓他們受到懲罰」、「好扯！還有會替加害者加油的」、「這些文字也太可怕了吧…辛苦妳了..想到講出這些話的人可能就在周圍生活圈，不知道該說這世界怎麼了」。

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