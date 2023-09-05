民進黨高雄市議員黃明太涉嫌於2019年11月至2020年3月炒作和勤精機公司股票，橋頭地檢署統計黃獲利超過上千萬元，橋檢依違反證券交易法起訴黃明太。黃明太今（5）日表示，尊重司法，他不懂這些獲利是如何計算的，質疑檢方辦案過於草率。

檢方表示，黃明太利用兒子配偶的帳戶與友人帳戶炒股，以高買低賣、相對委託的方式，營造股市活絡的現象，藉此吸引投資民眾入市。

檢方指出，黃明太將和勤股價由最低2019年 11 月28日的52千股增至2020年2月4日最高成交量3577千股，日均量為538千股，與前1個月日均量228千股相比，增加135.96％。該公司的股價也從31.6元上漲至40.05 元。該股票的今年9月5日收盤價為32.4元。

檢方偵查後，依黃明太違反證券交易法，對黃提起公訴。其犯罪所得達1239萬餘元，依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並追徵其價額。

黃明太說，這些帳戶並不是他的，且檢方說的這段時間股價並沒有多大變化，不懂為何說他炒股。且檢方只傳喚過他一次，就草率起訴，他將委請律師還他清白。