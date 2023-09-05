長頭髮女生洗頭較費時，一名女網友表示，平常大約3天洗一次頭髮，有時候回家很累，會直接躺在床上睡覺，醒來再洗澡，她好奇問「這樣很髒嗎？」許多網友都無法接受沒洗澡躺床鋪，「覺得很噁」；至於洗頭頻率，網友認為每個人髮質不一樣，「如果妳頭不油、不臭就還好，但枕頭套一定要定期更換。」

一名女網友在《Dcard》發文表示，因為頭髮長、髮量多，她平常都2、3天洗一次頭髮；如果有去吃火鍋、燒烤等味道比較重的餐廳或運動流比較多汗，當天一定會洗頭。

原PO提到，有時候回家覺得很累，會直接躺在床上睡覺，醒來才去洗澡。她好奇問「我這樣很髒嗎？有女生跟我一樣嗎？」

文章曝光後引起許多討論，不少網友都無法接受沒洗澡就躺床鋪，「如果真的很想睡，我會躺地板」、「我沒洗澡不會躺床」、「像我就是床潔癖很嚴重的人，回家沒洗澡、換衣服絕不躺床，別人碰到我的床也不行」、「個人覺得很噁，但不會拿這種標準要求別人。」

至於洗頭的部分，有網友直言「有出門沒洗頭我覺得不行，頭髮真的很容易卡髒東西」、「我每天洗頭，除了頭皮偏油之外，頭髮很容易卡東西，不洗就覺得全身不舒服」；也有網友表示「我也是2天洗一次」、「我最多只能接受1天不洗」、「個人習慣覺得舒服、過得去就好，我是習慣每天洗，尤其現在天氣熱成這樣，沒洗頭覺得黏黏的；但髮量多的人吹頭髮真的心累。」