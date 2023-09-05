新北市文化局今在市府1樓舉辦「2023台灣設計展」記者會，並將展場內容搬至市府1樓大廳。（陳慰慈攝）

新北市與經濟部工業局共同主辦的「2023台灣設計展」，預計10月6日至22日登場，主展區包含新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌同慶市民活動中心、鶯歌國民運動中心、新太源藝工坊登場，今年以「新北○起來」為主題，邀請逾百位設計師共同勾勒新北在地意象。

新北市文化局今在市府1樓舉辦記者會，邀集新北市長侯友宜、經濟部次長林全能、設研院院長張基義、總策展顧問龔書章及各展區策展團隊出席。

侯友宜表示，新北市是個擁有多元文化與山海並存的環狀城市，不同族群來到這裡定居生活，形成各區不同的產業聚落和人文景觀，深厚的人文底蘊充滿豐沛的設計動能，希望藉由設計創新思維導入城市治理，讓城市的發展越來越好。今年的台灣設計展主題為「新北○起來」，「○起來」是串聯、環抱，更是種邀請，回應城市的環狀樣貌以及運轉的百工百業，透過設計結合在地能量，將新北各式的圈「○起來」呈現群力共築的設計精神。

以文化治理導入都市建設思維是新北市重要市政目標，「三鶯文創整合計畫」為近年新北市重要的發展計畫，將新北市美術館作為核心，以城市景觀美學提升、日常生活美學營造、文化觀光體驗升級、城市美學品牌建構四大面向，希冀打造三鶯地區成為北台灣最重要的藝術重鎮。

侯友宜說，新北是廣納族群的文化熔爐，擁有多元樣貌及文化為在地產業注入新的生命力。此次台灣設計展以新北市為軸，透過山河、民俗、族群、產業、藝術、生活、城市治理到社會設計等議題，開展出新北不同型態與意涵。

侯友宜表示，今年新北市政府更串聯各局處攜手打造新北設計展，不僅在三鶯地區展出，新北市29個行政區、捷運環狀線都有設計響應，更規畫多達129條路線、154場次的新北哩賀文化行旅行動展區，以及開放多處新北城市美學改造示範點。

林全能說，經濟部自2003起推動台灣設計展，今年首次與新北市共同舉辦，期望透過設計展振興地方產業，今年設計展主題為「新北○起來」，呈現城市發展的真善美，17天展期希望全國民眾都能到新北來參觀。