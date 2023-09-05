賴芊合穿兔女郎裝和曾子益拍親熱戲。（民視提供）

顏曉筠演慘遭老公和情婦迫害的正宮。（民視提供）

藝人曾子益跟賴芊合在民視八點檔《市井豪門》中搞婚外情還懷孕，甚至迫害正宮顏曉筠，被觀眾封為渣出新高度的男女。兩人日前異想天開到郊區露營，正當親熱的時候，沒發現帳篷透光，外面的人都看得一清二楚，兩人的行徑也被正宮家人識破，兩人在拍攝帳篷內親熱戲的時候，引起當地許多觀光遊客圍觀拍照，他們直呼相當害羞。尹昭德在一旁打趣說「還好這邊觀眾都沒有入戲太深，不然他也做好要隨時上前保護演員！」

賴芊合身穿兔女郎裝要誘惑曾子益，沒想到當天民眾熱情聚集，讓她相當害臊，但也不忘化身超級宣傳員，要大家鎖定節目播出。回想當天拍攝露營的場面，賴芊合表示是颱風來的前夕，現場風雨交加，在帳篷內又非常悶熱，她跟曾子益看起來像是在親熱，其實是互相扶對方不讓彼此摔倒。

曾子益表示颱風天拍攝，雨越下越大的露營，加上要抓兔女郎真的永生難忘。只是這一次只穿一條四角褲，被眾人打，下雨的關係地板非常濕又打赤腳，基本上是滑來滑去演完的。曾子益說雖然是親密戲，但還是要保護、尊重女生，他臉上的口紅印，還提前請男副導擦口紅「親」在臉上，原來比起被抓姦，最不舒服就是被副導親。而他也感謝風雨在收工的時候停止，大家雖然戲裡對立，但戲外彼此互相照顧。

這一場戲是蘇晏霈精心設計，要讓曾子益跟賴芊合劇中的婚外情曝光。只是沒想到當天風雨交加，大家本來想像浪漫的露營現場，結果變成「颱風災後現場」，帳篷跟大傘也頻頻被吹倒，大家在風雨交加中搶時間拍攝，也顧不了有沒有淋到雨，只希望趕快把拍攝完成。

被安排在搖滾區觀看曾子益跟賴芊合偷情的顏曉筠，表示這一場戲看到兩人很狼狽從倒塌的帳篷爬出來，忍不住嘴角失守，她說最近的戲，因為渣男女被揭穿，總算可以給親朋好友開心的理由，除了家人心裡好過，現在走在路上回頭率也超高，很多觀眾都直誇她劇中綁頭巾的造型，讓她相當驚喜。