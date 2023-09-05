40歲的謝小姐13歲打卡介苗後左上臂長出「蟹足腫」，造成她不敢露出手臂，大熱天也要穿長袖，兩年前經大里仁愛醫院整形外科醫師蔡嘉軒領導蟹足腫團隊評估，歷經4小時手術切除與術後放射治療，迄今未有復發跡象，也重拾美好人生。

蔡嘉軒說，謝小姐國小時注射卡介苗疫苗，13歲起左上臂傷口就慢慢突起，當時不痛不癢並未在意，高中時左上臂突起物慢慢越長越大，到當地診所求治最後被診斷為「蟹足腫」。歷經15年「蟹足腫」從1×1×1公分成長到20×3×2公分，從此不敢穿無袖衣服，夏天也不敢去海邊享受陽光，深怕路人異樣眼光，晚上睡覺時又常會癢醒或痛醒，生活及工作受到巨大影響。

蔡嘉軒表示，蟹足腫好發區域是前胸、雙下顎、上臂、剖腹產傷口及耳朵。過去蟹足腫被認為是難治療的疾病，因為手術切除後復發機率仍高達50~70％。目前治療蟹足腫或肥厚性疤痕增生，可選擇非手術及手術治療，包含使用矽膠片進行壓力治療，或是在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏，也可以直接注射類固醇。或採取冷凍治療、染料雷射及飛梭雷射治療等。

但針對大範圍的蟹足腫患者，目前最建議的治療方式還是手術切除加上術後放射線治療，復發率可降低至10~15％。

由於許多大範圍的蟹足腫病人，因為許多痛癢感，多數和蟹足腫採取「和平共存」的態度，蔡嘉軒提醒，蟹足腫雖不致命，但卻十分惱人，不僅有礙美觀，更可能嚴重影響生活，建議如已影響到個人生活，可尋求專業醫療團隊諮詢。