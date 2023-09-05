大陸知名廣播主持人李林，於重慶廣播電台任職長達20年，詼諧的主持風格深受聽眾喜愛，不過日前傳出心肌梗塞驟逝，享年42歲，噩耗傳出震驚眾人。

中播網官方微博日前證實李林死訊，指出他感冒尚未痊癒，就急著鍛鍊身體，導致心肌梗塞猝逝，無預警離開，接著透露他從業生涯20年來，不僅性格豪爽，私下為人真誠、謙遜低調，讓聽眾都相當喜愛他，甚至稱呼他為「李將軍」，因此他的離世，無疑是重慶播音主持界的損失，更不忘提醒所有人：「人生不易，珍惜活著的每一天，珍愛身邊的親人朋友」。

李林感冒未痊癒就急著鍛鍊身體，導致心驚梗塞猝逝。（圖／中播網微博）

李林逝世消息傳出後，粉絲紛紛哀悼：「太突然了，李將軍，人怎麼就這樣走了」、「感冒也是要注意，千萬不能掉以輕心」、「要多注意身體的變化，不舒服趕緊就醫，千萬不能拖」、「很常聽他的節目，但人怎麼說走就走了呢」、「一路好走，我們會懷念你的」、「生病要充分休息，別強撐著要健身」、「不舒服就要趕緊就醫」、「看到新聞心情好難受」。

李林在大學時就讀英文系，畢業後從事多項工作，像是翻譯、電影配音英語，甚至還當過歌手，短暫在演藝圈發展過，後來轉戰電台主持廣播，主持節目包括《笑口常開》、《李將軍英語時間》等，類型橫跨不同領域和語言。