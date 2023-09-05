台南市政府勞工局結合5個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，做為勞工團體發展基金，協助陷入困境的弱勢職災勞工家庭，勞工局5日前往4處慰問職災家庭，新營區29歲陳小姐今年因工作時中指遭截斷，家庭經濟困頓的她，感謝勞工局及時伸出援手，她將大眾的愛心轉為自身動力，希望盡早復原、返回崗位。

勞工局長王鑫基與台南市總工會監事會召集人莊名賢、大台南總工會理事溫金輝、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市職業總工會祕書長吳允昌、台南直轄市總工會副理事長陳宜安及秘書長史進財等代表，一同前往新營區、白河區、仁德區、南區4處，慰問職災弱勢勞工並致贈慰問金。

新營案家陳小姐說，今年6月工作時，她的中指遭模具截斷，事後住院了7天才返家休養，因為父親已經過世，母親雖然有工作，但收入不多，弟弟仍在就學中，目前所居住的房子也為親戚提供，加上還有貸款要償還，幸好有職災專業服務人員協助申請職災傷病及失能給付，減緩壓力。

王鑫基說，勞工在職場上受傷後，第一時間同仁會聯絡關心，並要求資方應依照規定協助受傷員工，而今天到新營訪視的陳姓案家，其目前恢復良好，但因為手指頭遭截斷，沒有辦法回到原有崗位，資方願意調整適合她的職位，案家本身也很樂觀，希望趕快回到工作崗位上，幫忙家庭。

王鑫基提到，勞工局結合南市5大總工會，13年來幫助近百個職災家庭，有時同仁前往訪視時，會遇到不只案家，案家的家庭成員也想找工作，此時勞工局可以幫忙媒合，希望透過每一次的關懷慰問，幫助弱勢家庭度過難關。