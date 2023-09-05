國民黨立法黨團批評，農業部公告巴西是禽流感疫區的時間點，剛好與超思採購時間契合。對此，民進黨立法黨團書記長莊瑞雄表示，國民黨對雞蛋進口的看法，看了啼笑皆非，國際在搶蛋、國民黨在搗蛋，禽流感就是雞感冒，卻講得像是弊端叢叢，真的是鬼扯。

莊瑞雄指出，雞蛋專案進口有2個前提，第一、牧場28天內沒有禽流感發生，第二、若該國未施打禽流感疫苗，須出示檢疫證明，因此嘴巴講不算。莊強調，我國政府的責任是防疫署逐批檢驗蛋有無符合規定、有無引入疾病風險，還要經過食藥署逐批檢驗，不符合僅有退運和銷毀2條路，根本進不到國內，這是基本常識。

莊瑞雄說，進口國眾多都會設定白牌名單，以美國為例，美國在白牌名單內，但紐約、密西根等州都被排除在進口名單外，進口蛋到底安不安全，須以地點和牧場來看，依照國民黨的講法，台中、彰化、雲林、嘉義都有都有禽流感，因此台灣的蛋也都不能吃。

莊瑞雄說，國民黨表示，國民黨為國民健康把關是好事，但一直繞圈圈，把國家努力找蛋形容成弊端叢叢，該政策是全民得利，不是要圖利廠商，請藍營提出證據，圖利了哪家廠商，不要一槍打死。

民進黨立法黨團副書記長洪申翰說，藍營立委參選人徐巧芯指控進口雞蛋是謀財害命，但卻把氟甲磺氯黴素、氯黴素搞混，用氯黴素致癌來恐嚇國人，經過醫師指證後卻默默改文，未料她卻沒道歉，反而變本加厲做奇怪質疑。

洪申翰說，徐巧芯公布的不合格檢驗資料來自食藥署，若是弊案、弊端要包庇特定廠商，衛福部何必公布，徐刻意不說不合格蛋已被銷毀跟退運，再來說是政府要來害命，這些政治人物為政治利益想要形塑各種恐慌，令人不恥，而藍白造謠也已進入一條龍狀態，從徐巧芯再到邱毅、國民黨團，完全就活生生的造謠接力賽。