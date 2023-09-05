海軍陸戰隊99旅。（洪靖宜攝）

家屬說鄭男個性開朗，事發凌晨陳才打電話給媽媽。（家屬提供）

鄭母拿出鄭姓中尉照片，認為死因不單純。（洪靖宜攝）

海軍陸戰隊99旅1名鄭姓中尉今天清晨被發現陳屍於營區，鄭母今日出面不停啜泣，指說凌晨才接到兒子關心電話，沒想到過沒多久就接到噩耗，她透露兒子曾說有長官頻頻找他麻煩，泣喊：「這有天理嗎？」、「軍中要還我一個公道」，質疑是被逼死的，要求給出真相。

鄭姓中尉母親今日下午出面時不停掩面哭泣，她說相當質疑兒子死因，鄭姓中尉相當乖且孝順，今日凌晨1點26分還打電話給她，問她好不好，鄭母也有反問，但鄭姓中尉卻說有長官近期頻找他麻煩，還曾說不堪入耳的話，更有言語上羞辱，未料一早6點多就接到噩耗，讓她完全無法接受。

鄭姓中尉家中排行第四，鄭姓中尉母親說，為了不讓她辛苦，才選擇讀軍校，他是如此體貼孝順，但曾跟姊姊抱怨過有長官找他麻煩，她越講越激動，兒子讀了7年官校都熬過去了，但卻曾說要想報名兩棲，就是為了想離開這裡，鄭母泣喊：「這有天理嗎？」、「軍中要還我一個公道」、「他才20出頭這麼乖、孝順」，質疑人是被逼死的。

「我要替我兒子找真相！」，鄭母說，軍方說法他不能接受，要求軍方給交代，否則告他們集體謀殺；更質疑案發後，軍方草草了事，處理態度她也無法接受。

軍方則回應，理解家屬的想法與疑問，對此感到遺憾，會配合憲兵與高雄地檢署調查。初步相驗鄭姓中尉是窒息死亡，如果家屬對死因有意見，會再安排複驗。

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