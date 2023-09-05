桃園市復興區義興吊橋因大樹倒塌造成橋體毀損，風管處緊急封閉暫停對外開放。（桃市風管處提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市復興區義興吊橋因大樹倒塌造成橋體毀損，風管處緊急封閉暫停對外開放。（桃市風管處提供／呂筱蟬桃園傳真）

建於1966年擁有57年歷史的桃園市復興區義興吊橋，曾是電影《賽德克巴萊》拍攝場景之一的彩虹橋，因海葵颱風侵襲，造成周遭的巨大樹木倒塌就壓在橋體上，造成橋梁傾斜恐有安全疑慮，桃園市風景區管理處緊急公告即日起封閉暫停開放，而山區其餘景點狀況良好，維持正常開放。

復興區義興吊橋是桃園唯一的水管橋，原為引水灌溉附設水管，2013年經整修，通行人數從單次10人提升至100人。義興吊橋長約200公尺，站上鐵網橋身、木頭鋪面、高度約有15層樓高，逢4、5月有桐花點綴群山，自然美景吸引不少遊客造訪。

風管處長廖育儀表示，義興吊橋周邊樹木，因海葵颱風強風吹襲，導致斷裂並壓在橋上，導致吊橋傾斜，目前已先行安排專業廠商將樹木移除，避免對橋體繼續造成傷害，另外會再安排橋檢廠商對橋體評估進一步修復。

他也說，目前損壞程度及修復時間都無法預估，只能先封閉橋梁並呼籲遊客暫停前往，而復興山區其餘景點狀況良好，沒有其他毀損狀況維持正常對外開放。