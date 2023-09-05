國民黨台北市北中正、萬華立委初選，因民調出問題，人選至今未定，今外傳國民黨決定在明天的中常會提名市議員鍾小平參選。有意參選的台北市議員應曉薇今下午派人送件黨中央，報備正式參選北中正、萬華區立法委員。

針對送件報備參選文件，代表未來將以無黨籍身分參選？應曉薇表示「不會」，並解釋黨中央提名從未與在地議員協商，今天送出這樣的文件，是希望告訴黨中央，自己受到很多非綠聯盟的支持，也先把未來的行動做報備，期盼黨中央來與自己協調，並與在地議員、里長跟地方黨部溝通，看如何協調、依正常程序提名。

應曉薇強調，不論黨中央要提名誰，即使不是自己被提，都願意支持，但北中正、萬華初選民調有問題，國民黨就該正視，而且2家初選民調誤差值其實已經超過10％，北市黨部的委員會也曾認定為無效民調，因此，她無法接受黨中央以舞弊民調當作提名依據，也要告訴黨中央提名一位快落選的議員，地方無法接受，應該告訴大眾提名依據。

應曉薇說，她鼓勵其他議員做報備，讓國民黨正視問題，讓提名走回應有的程序，不能不協調，尤其要與當地里長、北市黨部溝通。

針對外傳黨中央欲提名鍾小平參選，應曉薇表示，她沒聽說此事，但主張提名要遵循程序，不該讓黨的組發會黑箱作業。至於應有程序為何？她說，什麼方式都可以，並反問黨中央在初選民調以後有找過人商量？大家都很不滿意處理方式。

她說，黃呂錦茹常常被人抹黑與某人有私人恩怨，但黃呂只是希望幫國民黨贏回一席次，而且黨主席朱立倫說「團結一心整合非綠聯盟下架民進黨」，卻沒有真正聽到地方的聲音。