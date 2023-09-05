旗山區柯姓香蕉農指出，這次海葵強風暴雨造成香蕉樹傾倒嚴重。（林雅惠攝）

高雄市副市長林欽榮今天前往美濃及旗山區勘災，強調會從寬從速，盡速幫農民恢復耕作。（立委邱議瑩服務處提供／林雅惠高雄傳真）

颱風接二連三來襲，高雄市美濃區木瓜和旗山區香蕉在海葵颱風強風暴雨下，造成嚴重農損，農民抱怨農業部今天才公告農民申辦卡努颱風的現金救助，上次颱風損害尚未復健，現又遭海葵侵襲，盼政府補助腳步加速，高雄市副市長林欽榮今天前往美濃及旗山區勘災，強調會從寬從速，盡速幫農民恢復耕作。

美濃區曾姓木瓜農表示，他種植2公頃木瓜，從7月卡努颱風至現在的海葵颱風，農作損害已達5成以上，尤其海葵颱風帶來強風暴雨，造成的影響更大，這次初估財產損失已達上百萬元，美濃不少木瓜農民的網室設施被吹毀需快速重建，但政府今天才公告通過卡努颱風的現金救助，動作慢了些，希望能夠中央加快腳步，農民才有本錢快速復耕。

另在美濃區兼種香蕉及木瓜的蕭姓農民說，他種3.5公頃的香蕉、1.3公頃的木瓜，受損面積皆達4成以上，初估財產損失超過50萬元，美濃木瓜及香蕉農民災損狀況相同，但農民比較有韌性，不能只靠政府救助，只盼消費者「香蕉、木瓜價格昂貴時多吃一些；價格便宜時多買一些分享他人」，讓農產品能夠順利賣出，農民才能真正受益。

旗山區柯姓香蕉農指出，這次海葵強風暴雨造成香蕉樹傾倒嚴重，他種1公頃面積香蕉就損失4成左右，不少蕉農抱怨政府勘查作業太久，影響到後續復耕，希望政府腳步加速，讓農民早日復原農作。

高雄市府副市長林欽榮今天上午前往美濃、旗山區勘災，他表示，海葵颱風之後，暫估有100公頃、合計有885萬災損，但後續還會增加，這次災損較嚴重的是香蕉，其次是木瓜，再來是茄子，因為海葵風力很大，造成不少農損，市府會協助農民從速、從寬、從優來協助核報農損。

林欽榮說，許多木瓜農民的溫室網子遭受海葵颱風侵襲而損壞，市府會積極向農業部爭取，讓農民設施也能給予救助，盼能盡快協助讓農民及早復耕。