大陸電信設備廠華為上週推出Mate 60 Pro銷售成績亮眼，曾被外媒形容為最強蘋果分析師、目前在香港天風國際證券任職的郭明錤表示，華為Mate 60 Pro預計1年內至少賣1200萬支。他強調華為對產業與股市的不可忽視之影響力正回歸中。

郭明錤在社群媒體平台X(原推特)發文表示，今年下半年華為Mate 60 Pro出貨已提升20%至600萬支，預估12個月後的累積出貨量上看1200萬支，他看好華為挾Mate 60 Pro之勢，有望成為明年手機成長最強者，將達6000萬支。

郭明錤說，Mate 60 Pro對比舊款機型需求顯著強勁，以Mate 50 Pro為例，其在2022年9月發售，發售12個月後的累積出貨量達250萬支；支援5G的Mate 40 Pro在2020年10月發售，發售12個月後的累積出貨量則約600萬支；相比之下，Mate 60 Pro出貨量在發售後僅4個月有機會達550~600萬支，按照此趨勢，Mate 60 Pro在發售12個月後的累積出貨量，預估至少達到1200萬支。

郭明錤強調，華為受益Mate 60 Pro需求與市場影響力，2023年手機出貨量將年成長約65%至3800萬支。展望2024年，華為手機出貨量可望至少達到6000萬支，是全球手機品牌中出貨成長動能最強者。

郭明錤提到，華為供應鏈將因Mate 60 Pro的強勁需求而成為股市焦點，可分為以下4類。

第一、半導體自主可控：大陸有許多受惠廠商，如中芯國際、唯捷創芯 、聖邦股份 、南芯半導體 、美芯晟與長電科技。

第二、非A股的半導體相關供應商：主要包括穩懋 、格羅方德、與村田製作所。

第三、華為創新規格：華為是安卓品牌中的衛星通訊推廣領先者，受惠廠商為華力創通。

第四、光學是華為最積極升級的規格之一，受惠廠商包括大立光、舜宇光學 、韋爾股份 、思特威 、以及比路電子。