嘉義縣政府團隊與水上、竹崎、鹿草3鄉鎮公所今已進行足跡疫調及化學防治。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府團隊與水上、竹崎、鹿草3鄉鎮公所今已進行足跡疫調及化學防治。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

確診數恐破個位數！嘉義縣目前累計登革熱本土確診案例9案，4日又新增1例NS1快篩陽性，另獲報1名從菲律賓入境的新竹縣35歲男確診者曾至水上鄉活動足跡，快篩陽性的42歲女性因假日常往返雲林古坑娘家，家人也陸續確診，不排除是在古坑染疫。

衛生局指出，嘉縣累計本土確診案例9案，分別為竹崎鄉3例、梅山鄉4例、大林鎮及太保市各1例，昨新增NS1快篩陽性個案，已送中央研判中，該案為竹崎鄉42歲女性，工作地在鹿草鄉，因假日經常往返雲林古坑娘家，且娘家親人昨都確診，病源可能來自古坑，所幸個案接觸者9人快篩都是陰性。

另一位確診者足跡案為35歲男性，在新竹湖口工業區工作，30日自菲律賓旅遊返國，入境時即有腰酸背痛、皮膚出疹症狀，4日研判為確定病例，因曾有水上鄉活動足跡，縣府團隊與水上、竹崎、鹿草3鄉鎮公所今已進行足跡疫調及化學防治。

衛生局長趙紋華表示，全縣本土確診9例，尚有4例需監測至26日，外縣市確診足跡案，亦有7例需監測至28日，提醒鄉親需時刻注意自身健康狀況，嚴格落實登革熱防治。

嘉義縣長翁章梁表示，登革熱居高不下，海葵颱風造成的雨勢帶來環境及積水問題，增加登革熱疫情風險，民眾千萬不可掉以輕心，務必落實「巡、倒、清、刷」，提醒如出現發燒、筋骨痠痛、眼窩痛等症狀應盡速就醫，善用全縣70家快篩合約院所，避免延誤黃金診斷時機，尤其曾有疫區足跡者，更應留意身體狀況，有疑似症狀就要立刻就醫。