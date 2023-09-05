朱宗慶打擊樂團２團今年規劃的音樂會名稱為「知己知彼」系列，共有〈破繭〉、〈火花〉兩場音樂會。（擊樂文教基金會提供／李欣恬台北傳真）

朱宗慶打擊樂團多組成員行程馬不停蹄，才剛忙完兒童音樂會，又轉身投入年度音樂會演出。（擊樂文教基金會提供／李欣恬台北傳真）

雅典奧運開幕曲作者約翰．帕沙達斯（John Psathas）為朱宗慶打擊樂團量身打造的作品《京都》（Kyoto），呈現了一名外國人看待東方文化的視角，今年朱宗慶打擊樂團2團成員，也將挑戰演出這首經典曲目，並以新世代的眼光，重新詮釋這首經典作。

朱宗慶打擊樂團2助理藝術總監陳宏岳表示，不同世代的團員演出這首作品，會有新的眼光，「這是作曲家以音樂描繪他想像中的京都風景，沒有用到日本音階，但發揮他的想像力，表達他對京都風景的理解，2團的成員們對這首曲目也很有想法，找了很多京都的畫，作為想像力與詮釋的輔助。」

朱宗慶打擊樂團2目前組成成員來自大四生和研究生，陳宏岳觀察，在這個階段的青年打擊樂家，可以盡情地發揮對音樂的想像，同時也要累積自己的實力和視野，「在進到一年之前，把自己的觸角放大，嘗試不同屬性的演出，從擊樂劇場、跨界演出、兒童音樂會等不同磨練，漸漸會對自己有更深的了解。」

今年規劃的音樂會名稱為「知己知彼」系列，共有〈破繭〉、〈火花〉兩場音樂會，演出兩套曲目；〈破繭〉成員由陳致欽、陳珮馼、張倚珮、何欣蓉、李玟昕組成，〈火花〉組成為王倚軒、劉昕宜、⿈⼼妤、陳煥梧和林奕萱5位組成。

陳宏岳表示，新生代成員的演奏技術都已有專業表現，演奏不同的曲目對於詮釋表達能有更深的琢磨，「把音樂演奏完畢是基本課題，接下來是對於音樂內容的訴求和表達，想對觀眾說什麼，如何呈現自己的想法，這些都是不同的學習。」

「知己知彼」系列音樂會將於9月21日、22日在台北誠品表演廳登場。