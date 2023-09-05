信義房屋被譽為ESG先行者，於房仲產業有諸多創新作法，如不動產說明書、四大保固等等，不僅引起同業效尤，更是帶動政府重視修法、改變產業。信義房屋創辦人周俊吉先生日前受邀至大愛電視台「仁心慧語」節目論及創新初心，認為創新需要兼顧利害關係人利益、基於企業倫理才能為各界接受、獲得肯定。

信義房屋創辦人周俊吉於大愛電視台「仁心慧語」節目中受訪，提及對「創新」的看法。他以衍生性金融商品此類金融創新，因容易造成誤判，當年反而造成金融大海嘯為例，說明不是每個創新都是有益，認為「創新」不能是為了創新或是自己的獲利而創新，需先基於照顧利害關係人的權益，才不會造成更大的社會問題。

周俊吉進一步解釋，創新的範圍包含組織制度、產品，甚或是組織體系，出發點需要基於企業倫理、思量受眾是誰、關心對方，才能有源源不絕的動力持續，並且獲得社會的支持。如信義房屋當年為建立買賣雙方信任、降低紛爭，獨排眾議推出的「不動產說明書」，多年後反而成為政府立法要求產業交易必備文件；針對凶宅、漏水、海砂屋與蟲蛀等購屋四大保障，在信義房屋率新推出之後，引起同業效尤。諸多不為己的創新帶動產業的改變，讓房地產業從興起之時的負面形象，逐漸轉化為令民眾信任的行業。

除了本業以外，信義房屋更秉持「先義後利」推動企業社會責任，帶領員工走入社區，不以業績為目的，依社區需求提供專業服務，如修補紗窗、中元普渡協助等屢獲讚揚；對外推動全台最大的社造計畫-社區一家全民社造計畫已長達19年，更因此獲得總統文化獎-在地希望獎創下房仲業第一。在環境面，信義房屋率先全台企業承諾碳排淨零，並且積極落實節能減碳，更將版圖延伸至馬來西亞，購置環灘島打造淨零碳排、永續生活實驗的基地，令各國不動產專家驚艷。

早在ESG觀念盛行前，信義房屋由創辦人以身作則，自創業之始始終堅守講求信義、不以賺取最大利潤為目標，才是比買賣更重要的事。信義房屋創立迄今超過40年，始終秉持「先義後利」的精神，以企業之力創造並且持續推動正向善循環，針對客戶、同仁需求做應該做、對的事情才是企業能永續經營、為社會所接受的不二法門。