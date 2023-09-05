張睿家劇中飾演乩身。（華視提供）

張睿家為戲嚴格控制飲食、運動。（華視提供）

張睿家在華視、東森超視全新年度8點檔大戲《阿叔》首次挑戰全台語劇的，他自曝剛開拍時很緊張，「遇到陌生的詞彙時會比較吃力，但慢慢的講習慣後，就容易上口了。」開拍前張睿家為了能在短時間內習慣用台語對話，除了請爸爸擔任台語老師外，平常也會看台語劇、台語新聞，以及用台語跟朋友聊天來做訓練。

對於張睿家來說，要把中文台詞轉化成台語來講，是最困難的部分，有些詞彙直翻台語會很怪，所以必須自行想適合的台語用詞，讓張睿家直喊「好燒腦！」台語的俚語和詩也令他感到頭痛，必須不斷地重複練習，才不會講錯。

劇中張睿家因接受神明旨意回到家鄉擔任乩童，他分享此次必須飾演乩童非常具有挑戰性，會上網看影片學習乩童的神韻、音調、動作，在拍攝之前也會反覆練習。有時受封「最帥乩童」的黃新皓也在現場，張睿家表示並不會感到壓力或是緊張，「反而還蠻享受在乩童這角色裡。」此次演出前張睿家不只苦練台語，在體態上也下了很大的功夫，開拍前2個月開始嚴格的飲食控制，加上高強度的有氧運動與重量訓練，就是希望在螢幕上能呈現精壯的體態，讓觀眾可以大飽眼福。

2023年全新年度大戲《阿叔》，是一部關於「木工修復師」 尋找自我、修補情感的溫馨療癒喜劇。由王識賢、韓瑜、張睿家、林玟誼、等實力派演員擔綱主演，體現台灣小鎮的濃厚人情味，平凡寫實的小人物故事，敬請期待。

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