112年苗栗縣求職防騙及就業隱私微電影「求職不涉陷 就業沒危險」

為提醒青少年朋友在求職打工之餘，警惕自身安全，苗栗縣政府與縣警局聯合拍攝「求職不涉陷」微電影，改編網路求職的詐騙真實故事，提醒青年朋友們在面試時，要求提供銀行帳戶、簽署不明的文件等，千萬不要提供，避免落入不肖人士圈套。

勞青處表示，本次微電影以真實故事呈現就是要讓觀看者更有感，由苗栗縣警局刑大帥氣刑事警官倪建彰、交通隊漂亮女警徐呈妤及網紅Kitty陳鈺潔攜手演出，在面對高薪誘人廣告以及面試時不當要求，民眾都應該勇敢果斷拒絕！而完整版影片將上傳苗栗好青年Youtube專區，邀請縣民朋友觀看轉發，留言分享另放送優質好禮。

苗栗縣政府反詐騙宣導短片，由縣刑大帥氣警官倪建彰及交通隊漂亮女警徐呈妤擔綱演出。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局刑大利用各種場所宣導反詐騙。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局刑大利用各種場所宣導反詐騙。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局刑大利用各種場所宣導最新反詐騙短片。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局長莊勝雄呼籲，提供帳戶除構成刑事犯罪外，並且會面臨被害人民事求償，及聯徵信用評分下降等後果，所以不要聽信任何人話術而交付帳戶給他人，也不要為了蠅頭小利去販賣帳戶，否則對於之後「辦理貸款或其他相似金融業務」將產生重大影響，民眾切勿以身試法，造成終身憾事。

苗栗縣長鍾東錦強調，社會新鮮人及打工族應特別注意並堅守「三備七不」要點，三備包括蒐集求才公司背景資料、告知親友面試地點、檢視廣告內容是否合理；7不原則是不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不飲用、不離身、不非法工作。面試時亦應注意個人隱私之保護，保障個人權益。另提醒，依就業服務法規定，薪資未達4萬元，皆應依法揭示薪資範圍。謹記上述要點，即可避免落入不肖業者的陷阱，得以安心、安全就業。

本宣導影片剪輯成10秒宣導影片，將在中天娛樂第39台及MTV第96台播出，每日每頻道播放8檔次以上，連續1個月以上，藉此深入家庭及青年族群，提醒民眾小心求職，聰明就業。