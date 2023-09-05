海葵颱風影響高雄，高雄二大建商公會在短短3小時內號召會員，無私投入多達20組工班、60組機具及120名人力，無畏風雨協助市府投入傾倒路樹排除作業，儘速恢復市容與道路暢通。

海葵颱風所造成風雨，平均風力達7~8級、最大陣風超過10~11級，部分路樹因強勁風勢而倒塌，經統計路樹倒塌約600件，公園處因應防災工作於颱風來襲前已備妥救災機具人力，於災情發生後連夜展開處理。

海葵颱風影響高雄，兩大建商公會風雨中協助恢復市容。（圖片來源：高雄市工務局提供）

高雄二大建商公會包括：「高雄市不動產開發商業同業公會」(提供機具的建商包括：華友聯開發、隆大營建事業、ㄧ功營造、清景麟建築團隊、 銳揚建設、友友建設、仰德建設、 振美建設等)及「高雄市大高雄不動產開發商業同業公會」(提供機具的建商包括：上揚建設、歐美建設、合心開發、國城建設、城揚建設、安庭建設、样傑建設、甲六園建設、信誠建設等)，無畏風雨、動員自身公司員工機具，協助工務局公園處進行路樹傾倒與障礙排除。

工務局表示，這次海葵颱風侵襲高雄造成公園及行道樹受損，事先已備妥救災機具及人力，於災情產生後即第一時間進行救災，並就路樹傾倒阻礙道路部分連夜迅速搶通，救災工作24小時不眠不休持續進行。

風災期間，獲得高雄市不動產商業同業公會理事長陸紹廷號召公會會員及高雄市大高雄不動產開發商業同業公會理事長洪光佐率公會會員，以及一功營造股份有限公司董事長林中進所帶領團隊，在短短3小時內，提供了20組工班、60組機具、120個人力，協助公園處全面展開路樹清除並排除交通阻礙及市容恢復工作，公私協力清除倒塌路樹，以確保市民有安全、暢通用路環境。