開學了，流感疫情連續四周門診就診人次升高，疾管署表示，上周一口氣新增12例流感重症死亡案例，且已經連續2周流感病毒陽性率超過20％，達本季流行閾值標準，正式進入流感流行期，目前A型H1N1及H3N2於社區共同流行。疾管署提醒，民眾如有呼吸困難、發紺等流感危險徵兆，應儘速就醫。

疾病管制署表示，上周門急診類流感就診人次達8萬6870人次，近4周合約實驗室分離，超過五成都是流感病毒，且連續2週流感病毒陽性率超過20％，達本季流行閾值標準，進入流感流行期。

疾管署說明，上週新增43例流感併發重症，分別為28例A型H1N1、15例A型H3N2，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中33例未接種本季流感疫苗，30例具慢性病史。

死亡部分，更是一口氣新增12例，分別為10例A型H1N1、2例A型H3N2，年齡介於10多歲至80多歲，其中10例未接種本季流感疫苗，10例具慢性病史。

疾管署防疫醫師鄔豪欣表示，年紀最小的是一名中部的11歲女童，無潛在病史，沒有接種疫苗，住院前一周有上呼吸道症狀，曾經到門診就醫且給予抗病毒藥物，但後續又出現呼吸急促，就醫被收治住院，雖然仍持續給予抗病毒藥物，從發病到死亡共2周。

疾管署統計，本流感季自去（2022）年10月1日起截至今年9月4日流感併發重症病例累計625例，年齡層以65歲以上長者為多(占52％)，84％未接種本季流感疫苗，81％具慢性病史；其中死亡138例，74％未接種本季流感疫苗，93％具慢性病史。