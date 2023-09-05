男星「黑人」陳建州6月遭大牙（周宜霈）指控11年前在香港飯店對她性騷擾，掀起軒然大波，儘管陳建州否認並提告，還是被大批網友抵制，因此請辭PLG職籃聯盟執行長，也沒再更新社群。今（5日）陳建州在臉書、IG宣布球隊確定參賽東亞超級聯賽，引發外界好奇他是否準備回歸PLG。

陳建州5日在臉書、IG上傳一張東亞超級聯賽參賽確定的海報，寫道：「上賽季PLG冠亞軍，台北富邦勇士與新北國王將代表PLG聯盟征戰2023－24東亞超級聯賽，與亞洲各大頂級職業聯盟的勁旅一同較量，2023－24東超賽季也將會是首季施行主客場制的賽季，屆時有機會一起飛到日本、韓國、菲律賓為富邦勇士與新北國王加油！」

這也是陳建州深陷性騷擾疑雲後，第一次PO的貼文，底下正負評兩極，一派網友支持陳建州復出PLG，但也有不少酸民故意留「大牙加油」想給陳建州難看。事實上，陳建州爆出爭議後，已將自介內容的「P.League CEO」改為「PLG永遠的球迷」，截稿之前並未改回來。

大牙爆料陳建州涉及性騷擾後，黑人夫婦一度提起民事訴訟求償1000萬元，後來撤告改告加重誹謗罪，上月16日陳建州應訊，事後受訪時表示該案已經進入司法程序，未來有機會再報告進展，也會繼續用法律行動捍衛自己的清白，接著跟所有到場媒體表示辛苦了，隨後便快步離開不再做任何回應。

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