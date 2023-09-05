五峰有民眾拍到疑似台灣黑熊蹤跡。（部落族人提供／邱立雅竹縣傳真）

五峰鄉清泉部落有族人上周在清泉瀑布崖壁上拍到疑似有黑熊出沒，兩隻黑熊1大1小攀爬過山壁，讓族人驚訝第1次在距離人這麼近的地方看到黑熊。接到通報的林業保育署新竹分署則立即通知部落族人盡速移除吸引源，5日邀請專家前往桃山國小舉辦說明會，宣導認識黑熊與自我保護。

大小黑熊橫走山壁 部落驚：距離人類那麼近

林業保育署新竹分署於1日接獲五峰鄉清泉部落族人通報，於清泉瀑布崖壁上疑似有黑熊出沒。新竹分署竹東工作站即已先行電話通知部落族人，移除住家周遭垃圾、廚餘、食物等吸引源，如疑似發現黑熊入侵或痕跡，須立即通報，無需過度緊張。

清泉部落之前未曾有黑熊出沒的事件，民眾所拍攝到的疑似黑熊影像，經專業團隊研析，因影像中動物移動方式與其他草食獸不同，且體色偏黑，不排除為台灣黑熊的可能性，目前由新竹分署及團隊專家現地勘查，隨後並將於現場架設3部紅外線自動相機，蒐集及監測後續現場情形。

過去霞喀羅古道在2020年就曾發現台灣黑熊蹤跡，此次在距離部落如此靠近的地方發現熊，位置就在桃山國小上方清泉瀑布取水區，不少族人都相當驚訝。甚至部落也多有傳聞，近期有獵人在鄰近山區也看見黑熊蹤跡。

為此新竹分署與專家團隊至桃山國小辦理說明會，宣導台灣黑熊習性、數量、棲地環境等知識，並著重台灣黑熊保育、維護其族群及棲地環境，提高民眾對於人熊相遇應變的理解，避免人熊衝突發生，另也提供防熊噴霧及熊鈴供族人使用。