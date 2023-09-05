新北市新增3例本土登革熱病例，為3名女性，年齡介於12至30歲間。分別居住於三重區、新莊區及板橋區，新北至9月4日共累計10例。

衛生局指出，3案於潛伏期間有台南市、高雄市旅遊史，發病日介於8月23日至8月31日。因出現登革熱疑似症狀，就醫通報送驗後確診，目前皆已康復。市府團隊已完成個案住家戶內外及住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，並持續加強社區環境孳生源清除與區塊防治噴消作業。

衛生局表示，截至9月4日新北本土登革熱病例累計10例，分布於深坑區2例、三重區2例、八里區、新店區、蘆洲區、永和區、新莊區及板橋區各1例。

衛生局呼籲，國內登革熱疫情嚴峻，且近期持續有颱風生成，降雨頻繁，請民眾在颱風後應仔細巡視家戶內外積水容器，澈底清除，落實「巡、倒、清、刷」，才能讓病媒蚊無處可藏。

衛生局提醒，感染登革熱通常會出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，呼籲民眾有登革熱疑似症狀應盡速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。另請新北醫療院所提高通報警覺，踴躍向本局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有登革熱疑似症狀民眾，請使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位及時採取後續防治措施。